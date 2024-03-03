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Россия добровольно сократит экспорт и добычу нефти еще на 471 тыс. баррелей в сутки
Во втором квартале 2024 года Россия добровольно уменьшит добычу и экспорт нефти. Сокращение совокупно составит 471 тысячу баррелей в сутки, сообщил о ситуации на рынке нефти вице-премьер РФ Александр Новак.
Он уточнил, что решение затронет добычу и экспорт сырой нефти. В апреле они будут сокращены на 350 тысяч и 121 тысячу баррелей в сутки, в мае — 400 тысяч и 71 тысячу соответственно. В июне добыча будет уменьшена на 471 тысячу баррелей.
«Впоследствии в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Правительства России.
Уточняется, что это дополнительная мера к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, которое было объявлено в апреле 2023 года. Ожидается, что оно продлится до конца текущего года.
Уменьшение поставок за рубеж рассчитывается исходя из среднего экспорта за май и июнь 2023 года.
«Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки. Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», — уточнил Новак.
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