Часть сотрудников аппарата Госдумы переведут на дистанционный режим работы

Некоторую часть сотрудников аппарата Государственной Думы ФС РФ переведут на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусом в России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«На фоне роста заболеваемости будем принимать решения по организации работы аппарата и депутатов. Часть аппарата будет переведена на удаленную работу», — сообщил Председатель Госдумы.

«Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал. По возвращению из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний», — добавил Вячеслав Володин.

Как сообщало ИА «Татар-информ», Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней.