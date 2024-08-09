Часть пенсионеров в России получат прибавку в 1200 рублей

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Россияне, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы получат прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Соответствующий закон подписал накануне Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, сумма будет увеличена на районный коэффициент, если получатель живет в районах Крайнего Севера или на приравненных к ним территориям. Планируется, что ее будут ежегодно индексировать. Однако решение не коснется инвалидов первой группы с детства, которые получают ежемесячную выплату в связи с осуществлением ухода родителем либо опекуном.

Если же гражданин России получает две пенсии, то прибавка будет применена к одной из них.

Решение вступит в силу с 1 января 2025 года. Чтобы получить прибавку, гражданину не нужно оформлять никаких заявлений.