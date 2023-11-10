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Часть домов в Вахитовском районе Казани на сутки останется без воды
В нескольких домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду. Меру примут на время подключения вновь построенных водопроводов к ЖК по ул.Островского. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».
Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 16 ноября до 9 утра следующего дня. Отключение затронет следующие адреса:
— ул.Н. Назарбаева, 12В,
— ул.Ново-Песочная, 40, 44,
— ул.Островского, 114 стр., 116 стр.,
— ул.Спартаковская, 81, 87, 89.
Как напомнили в МУП, жители этих домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут отправлять с учетом поступивших обращений.
Ранее «Водоканал» предупредил об отключении воды в Приволжском районе Казани.
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