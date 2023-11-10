Часть домов в Вахитовском районе Казани на сутки останется без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В нескольких домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду. Меру примут на время подключения вновь построенных водопроводов к ЖК по ул.Островского. Об этом сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 16 ноября до 9 утра следующего дня. Отключение затронет следующие адреса:

— ул.Н. Назарбаева, 12В,

— ул.Ново-Песочная, 40, 44,

— ул.Островского, 114 стр., 116 стр.,

— ул.Спартаковская, 81, 87, 89.

Как напомнили в МУП, жители этих домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут отправлять с учетом поступивших обращений.

Ранее «Водоканал» предупредил об отключении воды в Приволжском районе Казани.