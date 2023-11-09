Жители некоторых домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды

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Жители ряда домой Приволжского района Казани останутся на сутки без водоснабжения. Временные неудобства связаны с тем, что будет проводиться врезка вновь проложенного магистрального трубопровода Д=400 мм протяженностью 1 870 метров и подключаемого в централизованную систему водоснабжения, объяснили в «Водоканале».

С 9 часов утра 14 ноября и до 9 часов утра следующего дня воды не будет в домах № 2Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г/1, 2Е, 2Е/1, 2/1 по Дубравной и в домах № 4, 6, 8, 10, 2, 2Б, 10А по ул. Габишева.

Также будет понижено давление воды по улицам Дубравная, Габишева, Кул Гали, пр. Победы, Зорге, Сафиуллина и Фучика.

Казанцы могут оставить заявки по +7(843)231-62-60 для автоцистерн с водой.