Часть домов по улице Камая в Казани осталась без воды

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В столице Татарстана ряд домов по улице Профессора Камая остались без воды из-за аварии на проложенном в 1971 году водопроводе. Об этом сообщает казанский «Водоканал» в своем Telegram-канале.

«Аварийный участок водопроводной сети имеет 100-процентный износ, и мероприятия по локальному устранению аварии для восстановления водоснабжения невозможны. В настоящее время ведутся работы по замене аварийного участка», — пояснили в компании.

Авария произошла у дома №5, а без водоснабжения до полного завершения работ помимо него остались еще пять зданий по улице Камая: корпуса 1, 2, 3 и 4 дома №10, а также дом №12.

Завершить работы и полностью восстановить водоснабжение планируется к 6 часам утра 6 июня. Вечером автоцистерна с водой стояла у корпуса 2 дома №10 по улице Камая.