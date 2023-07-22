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Часть домов Авиастроительного района Казани на два дня осталась без горячей воды
Жители некоторых домов Авиастроительного района Казани почти на двое суток остались без горячей воды. Причиной отключения стала реконструкция тепловода, уточнили в мэрии столицы РТ.
Подача горячей воды прекратилась ночью — в 23.00 21 июля. Ожидается, что она возобновится до 17.00 23-го числа.
Под отключение попали следующие адреса:
— ул.2-я Ленинградская, 4;
— ул.Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;
— ул.Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;
— ул.Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 2, 31, 38, 39;
— ул.Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;
— ул.Годовикова, 15, 16;
— ул.Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 2, 31, 31а, 33а,37;
— ул.Карагандинская, 6, 6а;
— ул.Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;
— ул.Кошевого, 20;
— ул.Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;
— ул.Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11 корп.1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48и, 48ж, 50, 53, 55;
— ул.Лядова, 9а, 15;
— ул.Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;
— ул.Малая Армавирская, 31а;
— ул.Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;
— ул.Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;
— ул.Пржевальского, 2, 4;
— ул.Северополюсная, 30;
— ул.Симонова, 6, 15;
— ул.Трамвайная, 17;
— ул.Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;
— ул.Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;
— ул.Шадрина, 1.
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