Часть дела казанского ТЦ «Южный» переведут на греческий язык

Арбитражный суд РТ обязал истца и ответчика по спору вокруг казанского ТЦ «Южный» перевести часть материалов дела на греческий язык.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», в суде развернулось разбирательство, в центре которого оказался этот торгово-развлекательный центр. UniCredit – вторая крупнейшая банковская группа Италии – требует обратить взыскание на предмет ипотеки. Это касается зданий первой и второй очереди «Южного» площадью 20,6 тыс. и 57,2 тыс. кв. метров, не считая земельных участков, на которых они находятся. Итальянцы предлагают установить начальную продажную стоимость заложенного молла и продать его на публичных торгах.

Представители банковской группы подали иск к казанской компании «Казстройинвест». Банку задолжал инвестор проекта – компания Matelo Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре. СК выступила поручителем. Сумма задолженности – $34,09 млн, что по курсу ЦБ на дату заявления превышает 2,05 млрд рублей. Согласно ЕГРЮЛ, в 2001 году именно Matelo Holdings Limited выступило учредителем ЗАО «Казстройинвест». Какие взаимоотношения связывают их сейчас, в судебном заседании раскрыто не было.

В свою очередь, «Казстройинвест» подал иск к Управлению Росреестра по РТ о регистрации прекращения ипотеки. UniCredit просил суд объединить оба дела для их более полного рассмотрения. И суд первой инстанции такое решение принял. Судья Юлия Артемьева сделала следующий шаг: привлекла инвестора Matelo Holdings Limited к участию в разбирательстве в качестве третьего лица.

Теперь истцу и ответчику, которые меняются ролями в зависимости от требований, необходимо представить доказательства направления своих исков зарубежному инвестору. Но для этого их еще предстоит перевести на греческий язык. Кроме того, переводу подлежат и определения по каждому из дел. Именно этим стороны в ближайшее время займутся. Арбитраж вернется к рассмотрению дела 2 февраля.

Менеджер федеральной компании «Кирилл и Мефодий» Иван Баранов сообщил «Татар-информу», что перевести что-либо на греческий язык их просят не так часто: «Это редкость. В запросах лидируют английский и китайский». Однако, по его словам, благодаря сотрудничеству бюро с переводчиками изложить заявления в суд на языке Нового завета возможно в течение 2-3 дней. Стоимость перевода одного листа обойдется ориентировочно в 2,5 тыс. рублей. Но это цена услуги «под ключ»: она уже включает в себя нотариальное удостоверение.