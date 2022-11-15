Между Кипром и Италией: ТЦ «Южный» в Казани хотят продать из-за долгов

Итальянский UniCredit требует выставить на публичные торги казанский ТЦ «Южный», чтобы покрыть долги по кредиту его инвестора – кипрской компании Matelo Holdings Limited. Собственник торгового центра – казанский «Казстройинвест» поручился по кредиту самим торговым центром, однако по нему уже три года никто не платит.

Итальянцы требуют установить начальную продажную стоимость заложенного торгового центра «Южный» и продать его на публичных торгах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обратить взыскание и выставить на публичные торги

В Арбитражном суде Татарстана идет спор о судьбе казанского торгово-развлекательного центра «Южный». UniCredit – вторая крупнейшая банковская группа Италии – требует обратить взыскание на предмет ипотеки. Это касается зданий первой и второй очереди ТРК. «Квадратура» одного здания превышает 20,6 тыс. квадратных метров, другого – превосходит его по объему почти втрое, это 57,2 тыс. «квадратов», не считая земельных участков, на которых они находятся.

Иск представители итальянской группы подали к казанской компании «Казстройинвест». Банку задолжал инвестор проекта – компания Matelo Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре. Строительная компания выступила лишь поручителем. Сумма задолженности – $34,09 млн, что по курсу ЦБ на дату заявления превышает 2,05 млрд рублей. Итальянцы требуют установить начальную продажную стоимость заложенного торгового центра и продать его на публичных торгах.

Якорным арендатором стал гипермаркет французской продуктовой сети «Ашан» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ввел в эксплуатацию ТРК стоимостью $105 млн

В целом стоимость строительства оценивалась в $105 млн – сообщал «Казстройинвест» после открытия комплекса летом 2011 года. На момент открытия ТРК в аренду уже были сданы более 90% его торговых площадей. В числе арендаторов на тот момент было 83 магазина. Якорным арендатором стал гипермаркет французской продуктовой сети «Ашан».

Отмечалось, что девелопером проекта выступает «Казcтройинвест», инвестором — Matelo Holdings Limited. «Управляющая компания — Jones Lang LaSalle, эксклюзивный агент ТРЦ «Южный» по маркетингу и сдаче в аренду, входит в тройку мировых лидеров retail менеджмента», — впечатлял тогда на пресс-конференции генеральный директор «Казстройинвеста» Владимир Барахтин. В действительности речь шла о реконструкции «Южного». Молл заработал еще в 2004 году на гораздо более скромных площадях — около 21 тыс. «квадратов». Но по прошествии четырех лет владельцы ТЦ решили модернизировать свое детище.

Представитель кредитной организации Татьяна Свиридова пожаловала в татарстанский арбитраж с чемоданом документов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Последний платеж по кредиту был в 2019 году

Представитель кредитной организации Татьяна Свиридова пожаловала в татарстанский арбитраж с чемоданом документов. В том числе она представила выписку из торгового реестра, который подтверждает статус заемщика, устав (правда, на английском языке). Было продемонстрировано и сообщение из SWIFT-системы, подтверждающее перечисление кредита.

На уточняющий вопрос судьи представитель банка сообщила, что «в каком-то минимальном объеме» платежи по кредиту вносились. При этом последнее перечисление средств, по ее словам, было в 2019 году.

Судья Юлия Артемьева спросила, есть ли у «Казстройинвеста» адрес заемщика — зарегистрированной на Кипре Matelo Holdings Limited. Свиридова сообщила, что в кредитном договоре как адрес компании указан адрес «Казстройинвеста».

Свиридова заметила, что в деле, возбужденном по иску «Казстройинвеста», ответчиком указан Росреестр, который выполняет исключительно «регистрационные функции» и не является материальным ответчиком Фото: © «Татар-информ»

Объединить для всестороннего и полного рассмотрения

Как выяснилось, компания «Казстройинвест» сделала упреждающий шаг. Она подала в суд ходатайство о приостановлении производства по иску UniCredit. До тех пор, пока не будет вынесено решение по иску самой компании к Управлению Росреестра о регистрации прекращения ипотеки. Какие для этого есть основания, озвучено не было.

Представитель UniCredit выступила против. Свиридова заметила, что в деле, возбужденном по иску «Казстройинвеста», ответчиком указан Росреестр, который выполняет исключительно «регистрационные функции» и не является материальным ответчиком. По ее словам, приостановка только приведет к необоснованному затягиванию процесса и отсрочке взыскания. В целях процессуальной экономии она просила суд объединить оба дела, что, по ее мнению, означало бы «наиболее полное эффективное и всестороннее рассмотрение».

Управляющая компания Jones Lang LaSalle, эксклюзивный агент ТРЦ «Южный» по маркетингу и сдаче в аренду, входит в тройку мировых лидеров ретейл-менеджмента Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

России неподсуден?

Впрочем, представитель «Казстройинвеста» Сергей Ведерников заметил, что это невозможно «из-за разницы участников». Так, в деле, инициированном этой компанией, соответчик Росреестр. Строительная компания предъявила к нему «прямые требования»: погасить регистрационную запись. К участию в деле, инициированном банком, Росреестр привлечен третьим лицом. Не рассмотрен вопрос и по статусу «виновника торжества» – Matelo Holdings Limited.

«Кроме того, кредитный договор, насколько мне известно, регулируется английским правом», — подчеркнул юрист собственника молла. Иначе говоря, подсудность по кредитному договору — это лондонский арбитраж. По мнению Ведерникова, это «ставит под сомнение тот факт, что компания Matelo может получать поручения и уведомления по адресу «Казстройинвеста».

Представитель ответчика пояснил, что адрес казанской строительной компании был указан в кредитном договоре Matelo Holdings Limited в связи с ее поручительством по обязательствам последнего. Примеры поручительства за совершенно посторонние компании крайне редки. Вот и в этом случае, согласно данным Rusprofile, основанным на выписке из ЕГРЮЛ, ЗАО «Казстройинвест», чьим основным видом деятельности названа аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, было учреждено 25 декабря 2001 года именно кипрским Matelo Holdings Limited. Какие взаимоотношения связывают их сейчас, в судебном заседании раскрыто не было. Но создалось впечатление, что представитель «Казстройинвеста» как бы дистанцировался от должника.

Основное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.