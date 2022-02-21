Часть эвакуированных из Донбасса разместят в санатории «Васильевский»

Часть жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию, разместят в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сегодня на аппаратном совещании руководителей сказал глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

«В санатории „Васильевский“ будет подготовлен отдельный корпус, всего мы ждем порядка 100 человек. Коллеги, прошу максимально отработать на своем уровне», — отметил он.

Поезд из Таганрога до Казани выезжает сегодня, всего в Татарстан прибудут около тысячи жителей Донецка и Луганска. Планируется, что их разместят в санаториях «Васильевский», «Ливадия» и «Жемчужина».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан изучает возможность размещения в санаториях прибывших из Донбасса.