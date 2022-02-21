Татарстан изучает возможность размещения в санаториях беженцев из Донбасса

В Татарстане рассматривается возможность размещения беженцев из ДНР и ЛНР в местных санаториях. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«На данный момент вопрос размещения беженцев в республиканских санаториях находится в изучении. Однако пока более детальной информации нет», — заметил собеседник агентства.

По предварительным данным, беженцы отправятся в Татарстан на поезде из Таганрога. Ожидается, что всего в республику прибудет свыше тысячи человек. Людей поселят в казанских санаториях «Васильевский» и «Ливадия», часть из них будет временно проживать в набережночелнинской «Жемчужине».

20 февраля Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется. 20 февраля в Ростовскую область прибыли 40 тыс. эвакуированных жителей Донбасса. По информации РИА Новости, сегодня из региона вывезли около 7 тыс. прибывших из ДНР и ЛНР для размещения в других субъектах РФ.

Всего о готовности принять беженцев у себя заявили 43 региона России. Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из ЛНР и ДНР.