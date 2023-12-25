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Чаще всего в 2023 году в Россию приезжали туристы из Китая, Индии и стран Европы
В 2023 году чаще всего в Россию приезжали туристы из Китая, Индии и стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.
С 1 августа была запущена единая электронная виза для въезда в Россию, и половину таких разрешений оформили граждане КНР.
«Ключевые партнеры — это и граждане Индии и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы», — добавил Кондратьев.
Он не уточнил, о каких именно европейских стран идет речь.
Ранее член Гильдии риелторов РТ, исполнительный директор агентства недвижимости «Флэт» Диляра Мальчикова рассказала о том, куда россияне предпочитают путешествовать.
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