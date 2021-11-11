Чаще всего татарстанцы сталкивались с нарушением их потребительских прав в банках

В этом году жители Татарстана чаще всего сталкивались с нарушением прав потребителей на рынке финансовых услуг. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Порядка 60% жителей обращались в ведомство с жалобами на качество оказания услуг, 40% – на товары.

«По услугам у нас топ-3 составляют жалобы на деятельность банков на рынке финансовых услуг (1 129 обращений). Это нарушение прав потребителей при дистанционной торговле (879), и на качество оказания бытовых услуг (313)», – отметила спикер.

Так, банки включают в договор условия, ущемляющие права потребителя, они предлагают татарстанцам дополнительные услуги, к примеру, страхование жизни. При этом Марина Трофимова подчеркнула, что вся информация об этом должна быть предоставлена жителю, а он в свою очередь должен решить, нужна ли эта дополнительная услуга.

В Роспотребнадзоре посоветовали тщательно изучать все документы, в том числе мелкий шрифт, перед подписанием.

Всего за 2021 год почти 1,7 тыс. нарушителей привлекли к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила почти 14 млн рублей. Из них именно на банки возбудили 310 административных дел, взыскали 4 млн рублей.

Такую же схему, как у банков, часто проворачивают в автосалонах новых и подержанных авто. Жителям республики навязывают другую комплектацию, дополнительные услуги – страхование, помощник на дорогах, юридическая поддержка.

«Если покупатель прочитал договор, и менеджер ушел с ним куда-то, а потом вернулся для подписания, такой договор надо еще раз прочитать, могут быть включены какие-то дополнительные пункты», – посоветовала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.