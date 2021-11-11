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Ру Тат
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Здоровье
11 ноября 2021  10:23
Эвелина Киселёва

Более 5 тыс. татарстанцев с начала года обратились за защитой своих потребительских прав

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В этом году 5,2 тыс. обращений оставили татарстанцы, чьи права потребителей нарушили. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

«За 9 месяцев 2021 года к нам в управление поступило 5 227 обращений на нарушение прав потребителей», – отметила спикер.

Это составило почти половину от общего числа обращений в республиканский Роспотребнадзор, всего жители обращались более 12 тыс. раз.

#защита прав потребителей #Роспотребнадзор по РТ #день качества
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