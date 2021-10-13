Чаще всего к психотерапевтам Татарстана обращаются переболевшие Covid-19

Сейчас к психотерапевтам Татарстана чаще всего обращаются жители, которые переболели коронавирусом, причем даже в легкой степени, но столкнулись с последствиями для психики. Об этом в специальном прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказала заведующая отделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева психиатр, психотерапевт Ольга Башмакова.

«Если говорить о нашем амбулаторно-поликлиническом отделении, где я веду прием пациентов, наибольший удельный вес составляют люди с постковидным синдромом – люди, перенесшие коронавирусную инфекцию», – отметила спикер.

Чаще всего такие пациенты жалуются на стойкие нарушения сна, тревожные и тревожно-депрессивные состояния, у них наблюдают астению.

«Астения складывается из повышенной психической и физической истощаемости, вегетативных нарушений – это могут быть сердцебиение, лабильность пульса и артериального давления то высокое, то низкое, повышенная потливость, ощущение нехватки воздуха, нарушение аппетита, нарушение стула. Практически все системы задействуются», – отметила спикер.

Но главным среди этих симптомов астении остается плохой сон.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало, как Covid-19 влияет на психику человека.