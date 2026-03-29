«Чаще о Библии спорят те, кто ее ни разу не открывал»: батюшка о комментариях в Сети

Можно ли батюшке пользоваться интернетом? О чем чаще всего спрашивают «неоязычники»? Что отвечает батюшка на аргумент, что Библия написана людьми, а не Богом? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как правильно молиться и какие молитвы ни в коем случае нельзя использовать. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» дает ответы на комментарии, которые оставляют зрители и читатели нашего проекта.

«Батюшка, а вам разве можно пользоваться интернетом?»

– Дорогие друзья! Всегда рад вашим комментариям, рад, что иногда возникают целые дискуссии! Все это показывает большую заинтересованность и большой интерес к церковной жизни.

В этом выпуске я не буду зачитывать все комментарии – предлагаю вашему вниманию несколько групп основных комментариев, которые оставляют под нашими публикациями. Все комментарии я условно делю на группы.

Первая группа – это комментарии от людей, которые недовольны фактом появления священника в Сети. Что тут сказать? Большая мечта этих людей в том, чтобы Церкви и вообще представителей всех религий в целом не было в общественном пространстве. Чтобы мы сидели в своих храмах, мечетях, занимались своими делами и никуда не выходили. Но вместе с тем нужно помнить, что апостолы ходили по римским дорогам, писали письма, то есть пользовались всеми способами коммуникации того времени. Так и мы спустя много веков используем все те возможности, которые есть сегодня. Если современный человек очень много времени проводит в интернете, это значит, что мы тоже должны быть там. Когда появятся новые технологии для общения, Церковь ими тоже воспользуется.

Иногда бывают очень удивительные и даже забавные комментарии. Люди, например, спрашивают: «Батюшка, а вам разве можно пользоваться интернетом?» Видно, что человек этим шокирован! Для многих священник – это человек, который находится в дремучем лесу и только иногда поправляет валенки и вылезает из своего храма. Для них удивительно узнать, что священник участвует в жизни общества и, оказывается, ему есть что сказать. Поэтому всем тем, кто недоволен участием священника, Церкви и религии в социальных сетях и использованием ими интернета, хочется сказать только одно: «Мы всегда пользовались и пользуемся всеми теми средствами, которые нам дает современный мир для проповеди Евангелия».

«Вся ваша миссия только для развития вашего собственного бизнеса»

– Некоторые возмущенные говорят, что мы навязываем свое мнение. Недавно получил интересный комментарий: «Вся ваша миссия только для развития вашего собственного бизнеса». Тут нужно вспомнить примеры святых, которые шли проповедовать Евангелие целым народам. Например, святой Николай Японский всю свою жизнь положил на проповедование японскому народу и стал основателем Японской православной церкви. Или святой преподобный Герман Аляскинский, который поехал тогда еще на русскую Аляску и тоже всю свою жизнь там проповедовал и жизнь свою положил за верующих. Можно вспомнить ранних христианских мучеников, которые проповедовали Христа и умирали за него. Примеры всех этих святых совершенно не укладываются в мысль о том, что миссионерство – это ради какого-то бизнеса.

Очень много комментариев от так называемых неоязычников – людей, которые считают себя наследниками славянской, арийской, ведической и других культур. Часто они сами начинают дискуссию, говорят какие-то стереотипные вещи. Например, о том, что православие – это еврейская религия, что это то, что было насильственно насаждено на нашу святую русскую землю и так далее. Причем любой диалог с неоязычником упирается в одну простую вещь: у них нет матчасти. Так называемая «Велесова книга», на которую они часто ссылаются, – это подделка, и это доказано учеными.

Есть «аргумент» неоязычников о том, что якобы пришли христиане и подстроили свои церковные праздники под языческие. Давайте разбираться. Церковный календарь возник в первые века Христианской истории. И сложно себе представить каких-нибудь великих отцов Церкви – Василия Великого, Григория Богослова, – которые работали над церковным календарем и старались предугадать праздники, которые будут у славян в будущем. Это не выдерживает никакой критики, равно как и миф о насильственном крещении Руси, потому что никакого насильственного крещения Руси, естественно, не было. Это является большой сказкой, которая тоже не выдерживает никакой исторической критики.

Неоязычники, которые рассказывают нам про некое «равноверие», природу, культуру и все остальное, вместе с тем очень мало что знают об истинном положении дел.

«Готов поспорить: 99% тех, кто пишет свое мнение о Библии, никогда не читали библейского текста»

– Еще одна большая группа комментаторов, которые считают, что они знают Священное Писание, – это отдельная история. Они пишут, что Библия была придумана людьми. И тут я всегда немного теряюсь, потому что испорчен тремя высшими образованиями и думаю, как человеку в комментарии написать, что Священное Писание имеет большую историю, разных авторов – это и цари, и пророки, и апостолы. Господь духом святым двигал их творчество. Библия – это живая книга, которая была написана многими авторами. И очень сложно этому человеку эту мысль донести: ты пишешь длинный комментарий, объясняешь, а в ответ: «Это вы, попы, все придумали».

В этой группе комментаторов можно выделить подгруппу – это люди, которые считают, что они знают толкование отцов Церкви. Например, ты им рассказываешь, как понимаешь отрывок из Священного Писания, а они отвечают, что «вы это все придумали», и начинают высказывать свое мнение. Причем его мнение не основано ни на традициях, ни на каких-либо исторических фактах.

А когда им предлагаешь пойти учиться в воскресную школу либо освоить какой-то базовый курс Священного Писания, они категорически отказываются. Я готов поспорить, что 99% людей, которые пишут свое мнение о Библии, не только никогда не читали библейского текста, но даже никогда ее не открывали.

«Даже если бы он нашел священника худого, нищего, на осле, то все равно не стал бы ходить в храм»

– Четвертая группа комментаторов – это люди, которым не нравится что-то в церковной жизни. Это очень большая группа. Они недовольны тем, что свечки в церкви платные, что крещение платное. Объясняешь, что все это за добровольное пожертвование, но они все равно недовольны. Им не нравится, что служба либо слишком длинная, либо слишком короткая, что батюшка слишком общительный и уже замучил своим общением и так далее.

И тут понимаешь одну очень важную вещь: даже если бы этот человек нашел священника, который был бы худым, нищим, на осле, самого доброго, самого милого, самого либерального, он все равно не стал бы ходить в храм. А все потому, что он просто не хочет ходить в храм, поэтому ищет повод оправдать свою лень и нежелание расти духовно. Поэтому, когда люди начинают критиковать церковную жизнь, я не очень серьезно это воспринимаю, просто потому, что они не хотят приложить усилия, чтобы начать ходить в храм. Если мы снимем платки, перейдем на русский язык, сократим службу, отменим посты и так далее, они все равно не будут к нам ходить, потому что не хотят.

И еще одна группа – адекватные православные люди. Некоторые из них пишут комментарии в поддержку батюшке, некоторые высказывают свое мнение. Благодаря им другие люди видят, что православные тоже имеют свое мнение и могут его грамотно и авторитетно изложить.

Дорогие друзья! Я вас всех благодарю за все вопросы, за все негативные комментарии. Добавлю, что неудобный вопрос – это тот, который вы хотели задать, но не задали. Поэтому пишите комментарии, спрашивайте – буду рад ответить всем.

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ