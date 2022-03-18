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Спорт
18 марта 2022  14:15
Дамир Садриев

CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие российских команд в международных турнирах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России по футболу и российских клубов в международных турнирах под эгидой Международной федерации футбола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Чуть позже РФС подал апелляцию в спортивный арбитражный суд, однако, CAS оставил в силе санкции со стороны организаций.

Ранее также стало известно, что ФХР обжаловала решение IIHF об отстранении сборной России от международных соревнований. 

#ФИФА #сборная России по футболу
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