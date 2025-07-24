РА «Татмедиа» предложило всеобъемлющее сотрудничество СМИ китайской провинции Хунань

На фоне стремительного развития отношений между Россией и Китаем на журналистов и СМИ в целом ложится большая ответственность – они должны обеспечить общение и взаимодействие двух наших народов.

Об этом на встрече представителей СМИ китайской провинции Хунань и Приволжского федерального округа РФ, прошедшей сегодня в городе Чанша, заявил первый заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Фото: © «Татар-информ»

Он предложил китайским коллегам несколько направлений развития сотрудничества в медиасфере, среди которых обмен информационными материалами, а также журналистскими группами – для передачи информации о происходящем непосредственно с мест событий.

«В связи с этим есть конкретная возможность: я хотел бы пригласить присутствующих здесь журналистов на российско-китайский бизнес-форум РОСТКИ, который пройдет в Казани в августе этого года», – сказал Миргалимов.

Фото: © «Татар-информ»

В качестве еще одного направления сотрудничества первый замруководителя РА «Татмедиа» предложил обмен опытом развития цифровых медиа. Предполагается, что он будет проходить в формате онлайн-семинаров и медиалабораторий, организованных совместно с китайской стороной.

Подытоживая, Миргалимов подчеркнул, что Татарстан и Хунань могут стать примером сотрудничества в медиасфере для других регионов России и КНР.

Фото: © «Татар-информ»

Директор Центра контент-операций и продвижения газеты «Хунань Жибао» Чжан Цюань согласился с этим мнением:

«Мы сейчас серьезно развиваем свой Центр международной коммуникации и продвижения. Последние два года у нас действует программа под названием "История шагает за границу". И мы очень надеемся, что у нас будет возможность приехать в Казань и больше узнать о вас, о вашем красивом городе и провести большую совместную работу».

В сегодняшней встрече, проходившей в рамках пресс-тура по предприятиям и организациям Шанхая и Чанша, организованного консульством КНР в Казани, участвовали представители СМИ Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Ижевска и Саранска.