Три бренда продуктов питания Татарстана вошли в десятку лучших конкурса «Вкусы России»

Три бренда Татарстана вошли в топ-10 национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По результатам голосования лидирует татарстанский виноградный напиток. За него проголосовали 43 тыс. раз. В десятке лидеров также чак-чак казанский и татарстанский мед», – отметили в министерстве.

Татарстан на втором национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России» представляют 17 производителей.

Каждый житель России может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта. Тройка победителей в номинациях определится большинством голосов.

Народное голосование продлится до 7 ноября. В этом году продовольственные бренды представляют 84 российских региона.