Чак-чак, пляски и восторг: как Казань встретила первых финалистов «Новой Волны 2025»

С традиционным татарстанским гостеприимством Казань встретила первых финалистов Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2025». Сразу после выхода из фирменного автобуса у отеля «Мираж» артистов поприветствовал фольклорный ансамбль в ярких национальных костюмах с ароматным чак-чаком, душистыми пирогами, народными песнями и танцами.

«Я в восторге от всего: от еды, людей, культуры, гостеприимства Татарстана!» – поделился Теймур Ганифаев (Team) из Азербайджана – один из первых финалистов, ступивших на казанскую землю.

Его впечатления разделили и другие финалисты.

«Мы не успели въехать, а уже такой гостеприимный прием. Усталость просто как рукой сняло – это какой-то невероятный шквал заряда энергии!» – сказала финалистка Катрин Мурашко из Беларуси.

Финалистка Маша Фэй из России назвала культуру Казани особенной и отметила добрую атмосферу.

«Мы очень счастливы быть здесь», – добавила она.

Путь к казанской сцене был долгим и конкурентным. Еще в конце мая в Москве прошел напряженный полуфинал: из более чем 6000 заявок со всего мира строгое жюри во главе с Игорем Крутым отобрало 54 артиста (16-35 лет), а затем и 13 финалистов:

Теймур Ганифаев (Азербайджан), Сурен Погосян (Армения), Катрин Мурашко (Беларусь), IRAKLI GADELIA (Грузия), Yernazar (Казахстан), Alex Lim (Казахстан), Гр. «Оберег» (Россия), GEVORA (Россия), SECRET ATELIER (Россия), Jummy (Россия), Александр Филин (Россия), Елена Фрейман (Россия), Маша Фэй (Россия).

Оказалось, что выбор Казани столицей «Новой волны» не случаен. Менеджер по работе с конкурсантами «Новой волны – 2025» Мария Блехман объяснила:

«Казань – красивый город. Мы хотим исследовать что-то новое постоянно, поэтому «Новая волна» – новая Казань», – отметила она.

С 10 августа для финалистов начинается период напряженной подготовки – от репетиций в холле до выхода на сцену под руководством режиссера Александра Ревзина. Сам Игорь Крутой прибудет в город в ближайшие дни.

Конкурсные выступления 13 финалистов пройдут 22, 23 и 24 августа – после творческого вечера Ларисы Долиной (22 августа), вечера премьер с участием членов жюри (23 августа) и Творческого вечера гр. «Иванушки International» (24 августа).

«Еще я жду, честно говоря, реакции на свои авторские песни, потому что премьера состоится здесь, в Казани, и мне очень волнительно», – призналась финалистка из России Маша Фэй.

Артисты поделились, что самым ярким моментом фестиваля станет совместное исполнение гимна «Новой волны» со звездами российской эстрады.

Для многих участников конкурс – больше, чем соревнование, признались они.

«Знаете, лично для меня этот конкурс – настоящая семья. Мы ехали в автобусе так, как будто мы едем в какой-то музыкальный летний лагерь. Мы все будем рады показать все творческое, что у нас есть», – поддержала Елена Фрейман.

По словам Марии Блехман, конкурс станет вкладом в музыкальную культуру.

«Каждый участник выступит со своими авторскими песнями – это будет новый формат музыки», – сказала она.

Она также отметила, что четкие критерии оценки жюри не разглашаются, каждый член жюри оценит выступления по своему усмотрению.

С 21 по 26 августа в рамках творческих вечеров и концертных программ зрители «Новой волны – 2025» увидят выступления самых популярных артистов – Ф. Киркорова, И. Аллегровой, Н. Баскова, С. Михайлова, Алсу, Т. Булановой, Л. Чеботиной, А. Лорак, С. Лазарева, П. Гагариной, Д. Билана, Л. Долиной, Г. Лепса, К. Коки, А. Асти, гр. «Иванушки International», Jony и многих других.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»