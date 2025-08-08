news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 22:03

Финалисты «Новой волны» прибыли в Казань на фирменном автобусе конкурса

Читайте нас в
Телеграм
Финалисты «Новой волны» прибыли в Казань на фирменном автобусе конкурса
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фирменный автобус «Новой волны» сегодня доставил конкурсантов из Москвы в Казань. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» пройдет в Казани с 21 по 26 августа на площадке у «Ак Барс Арены». Ранее, с 2002 по 2014 годы, он проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса.

В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран:

  • Теймур Ганифаев (Азербайджан);
  • Сурен Погосян (Армения);
  • Катрин Мурашко (Белоруссия);
  • IRAKLI GADELIA (Грузия);
  • Yernazar (Казахстан);
  • Alex Lim (Казахстан);
  • Гр. «Оберег» (Россия);
  • GEVORA (Россия);
  • SECRET ATELIER (Россия);
  • Jummy (Россия);
  • Александр Филин (Россия);
  • Елена Фрейман (Россия);
  • Маша Фэй (Россия).

Финалист IRAKLI GADELIA признался, что на протяжении трех месяцев после полуфинала шла интенсивная подготовка – работа над аранжировками, репетиции с хореографами – и только по прибытии в Казань он в полной мере осознал масштаб предстоящего события.

Вечером в столице Татарстана участников встретили тепло и радушно: начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов приветствовал будущих звезд, а атмосферу украсила музыка национальных инструментов.

До открытия конкурса финалисты будут ежедневно репетировать и участвовать в творческих мероприятиях, посвященных «Новой волне».

Видео: пресс-служба конкурса «Новая волна»

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#новая волна #музыкальный конкурс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

8 августа 2025