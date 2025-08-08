Финалисты «Новой волны» прибыли в Казань на фирменном автобусе конкурса
Фирменный автобус «Новой волны» сегодня доставил конкурсантов из Москвы в Казань. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» пройдет в Казани с 21 по 26 августа на площадке у «Ак Барс Арены». Ранее, с 2002 по 2014 годы, он проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса.
В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран:
- Теймур Ганифаев (Азербайджан);
- Сурен Погосян (Армения);
- Катрин Мурашко (Белоруссия);
- IRAKLI GADELIA (Грузия);
- Yernazar (Казахстан);
- Alex Lim (Казахстан);
- Гр. «Оберег» (Россия);
- GEVORA (Россия);
- SECRET ATELIER (Россия);
- Jummy (Россия);
- Александр Филин (Россия);
- Елена Фрейман (Россия);
- Маша Фэй (Россия).
Финалист IRAKLI GADELIA признался, что на протяжении трех месяцев после полуфинала шла интенсивная подготовка – работа над аранжировками, репетиции с хореографами – и только по прибытии в Казань он в полной мере осознал масштаб предстоящего события.
Вечером в столице Татарстана участников встретили тепло и радушно: начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов приветствовал будущих звезд, а атмосферу украсила музыка национальных инструментов.
До открытия конкурса финалисты будут ежедневно репетировать и участвовать в творческих мероприятиях, посвященных «Новой волне».
Видео: пресс-служба конкурса «Новая волна»