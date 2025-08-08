Финалисты «Новой волны» прибыли в Казань на фирменном автобусе конкурса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фирменный автобус «Новой волны» сегодня доставил конкурсантов из Москвы в Казань. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» пройдет в Казани с 21 по 26 августа на площадке у «Ак Барс Арены». Ранее, с 2002 по 2014 годы, он проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса.

В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран:

Теймур Ганифаев (Азербайджан);

(Азербайджан); Сурен Погосян (Армения);

(Армения); Катрин Мурашко (Белоруссия);

(Белоруссия); IRAKLI GADELIA (Грузия);

(Грузия); Yernazar (Казахстан);

(Казахстан); Alex Lim (Казахстан);

(Казахстан); Гр. «Оберег» (Россия);

(Россия); GEVORA (Россия);

(Россия); SECRET ATELIER (Россия);

(Россия); Jummy (Россия);

(Россия); Александр Филин (Россия);

(Россия); Елена Фрейман (Россия);

(Россия); Маша Фэй (Россия).

Финалист IRAKLI GADELIA признался, что на протяжении трех месяцев после полуфинала шла интенсивная подготовка – работа над аранжировками, репетиции с хореографами – и только по прибытии в Казань он в полной мере осознал масштаб предстоящего события.

Вечером в столице Татарстана участников встретили тепло и радушно: начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов приветствовал будущих звезд, а атмосферу украсила музыка национальных инструментов.

До открытия конкурса финалисты будут ежедневно репетировать и участвовать в творческих мероприятиях, посвященных «Новой волне».

Видео: пресс-служба конкурса «Новая волна»