Чайная церемония и искусство икебаны: в Татарстане пройдут Дни культуры Японии

В Татарстане пройдут различные мероприятия в рамках «Дней культуры Японии в Казани», посвященных перекрестным 2020 и 2021 годам межрегионального сотрудничества между Японией и Россией.

Японский калейдоскоп будет открыт демонстрацией искусства икебаны школы Согетцу мастером Ураны Куулар 1 октября. Им же в этот день будет открыта и кинематографическая часть проекта: «Дни японского кино» в кинотеатре «Мир».

В Молодежном центре «Сэлэт» гости фестиваля смогут ознакомиться с тонкостями древнейшей японской традиции — чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ.

Елабужане также смогут окунуться в атмосферу культуры Востока. 16 и 17 октября сначала в Елабуге, а затем в Казани, в зале УНИКСа, пройдут презентации японской версии совместного татарстано-японского проекта проекционного шоу «Татара — наследие Евразии». Их участниками станут основатель проекционных шоу в мире Сакакура Кацуми, а также Миямото Мами, Эйко Иваки и Карин Като, которые приедут в Татарстан из Японии. Слушатели узнают больше о становлении искусства выплавки стали (в том числе и для самурайских мечей) на территории, именовавшейся некогда Тартарией.

Завершится фестивальная история мастер-классом от Анны Семиды, являющейся основателем паблика о японской поэзии и традиционной культуре HaikuDaily, членом жюри международного конкурса хайку на русском языке «Хранители осени. Как читать японские трехстишия в XXI веке».