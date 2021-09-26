В Казани 1 октября стартуют Дни японского кино

С 1 по 5 октября в казанском кинотеатре «Мир» пройдут Дни японского кино. Казанцы и гости города смогут посмотреть фильмы, получившие признание на различных международных кинофестивалях, сообщает ГБУК «Татаркино».

Откроет Дни японского кино лента Такудзи Судзуки «Жена Гэгэгэ», снятая по автобиографии Нуноэ Мура. Она рассказывает о периоде, когда молодой художник, потерявший левую руку на войне, и его жена, познакомившаяся с ним за пять дней до свадьбы, вместе начинают прокладывать путь в жизни.

Перед показом этого фильма в шесть часов вечера в зале кинотеатра «Мир» пройдет мастер-класс по икебане по школе Согэцу. На мероприятие необходимо заранее регистрироваться.

2 октября зрители увидят киноленту «Тебе от меня» режиссера Наото Кумадзава, которая рассказывает историю милой и доброй девушки по имени Савако Куронума. Она родилась похожей на героиню «Звонка», из-за чего одноклассники ее боятся и сторонятся.

3-го числа пройдет показ драмы «Никто меня не защитит» режиссера Реити Камидзука. Это фильм о школьнице, которая попадает под опеку полицейского после ареста ее брата по подозрению в убийстве двух младшеклассниц. Хотя ее и охраняют от самосуда общественности, она не может найти общий язык с полицейским.

На следующий день состоится показ фильма «Мамесиба» режиссера Тору Камэй про 32-летнего бездельника Джиро. Он живет у родителей, не выходит на улицу и не общается с людьми. После смерти отца его мать сбегает, оставив на попечение сына шестимесячного щенка. Чтобы найти мать, мужчина должен отправиться изучать мир.

Закроет Дни японского кино фантастический фильм «Термы Рима» Хидэки Такэути. Древнеримский инженер-проектировщик Люциус пытается разработать систему общественных бань и неожиданно из-за пространственно-временного смещения попадает в современную Японию.

Все показы стартуют в семь часов вечера. Зрителям необходимо заранее зарегистрироваться на сеансы в кассе и на сайте кинотеатра.