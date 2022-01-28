Чагин: Надеемся, в следующем году «КАМАЗ-мастер» выступит на «Дакаре» под флагом России

Команда «КАМАЗ-мастер» в следующем году на «Дакаре» может выступить под российским флагом. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился руководитель команды Владимир Чагин.

«Хочется, чтобы в 2023 году „КАМАЗ-мастер“ выступил на „Дакаре“ под российским флагом. Надеемся, что ВАДА не продлит санкции», — сказал собеседник агентства.

«Санкции ВАДА действуют до 16 декабря этого года, надеемся, что продления не будет, и мы будем выступать на „Дакаре“ под российским флагом», — заключил Чагин.

Напомним, что в этом году экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли первые четыре места в зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар-2022», которое прошло со 2 по 14 января в Саудовской Аравии.