C 1 апреля на портале госуслуг РТ стартует запись в первый класс

Прием детей в первый класс через портал госуслуг Республики Татарстан будет проходить в два этапа, первый из них стартует 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Первый этап, с 1 апреля до 30 июня, предназначен для тех детей, кто проживает на закрепленной территории, а также имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право.

Второй этап продлится с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, которые не проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории.

После подачи заявления необходимо в течение пяти рабочих дней предоставить в школу оригиналы документов: паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания, распечатанное с сайта школы заявление (заполняется от руки в школе по имеющемуся образцу), а также свидетельство о рождении ребенка.

Зачисление оформляется приказом школы в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений и документов для детей с преимущественным, первоочередным и внеочередным правом.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, зачисление оформляется в течение пяти рабочих дней после подачи заявления и пакета необходимых документов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году приемная кампания в детские сады и школы охватит 38 тыс. юных казанцев.