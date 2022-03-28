В 2022 году приемная кампания в детские сады и школы охватит 38 тыс. юных казанцев

В этом году путевки на зачисление в детские сады получат 18 тыс. казанских детей, за школьные парты впервые сядут еще около 20 тыс. ребят. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

Докладчик напомнил, что ежегодно с 1 апреля стартуют два важных события: комплектование дошкольных образовательных учреждений и кампания по приему учащихся в первые классы школ.

«В этом году путевками в детские сады планируется обеспечить более 18 тыс. детей. Также, по нашим прогнозам, за школьные парты впервые сядут около 20 тыс. ребят», — отметил докладчик.

По словам Ризванова, в рамках приема этого года имеются нововведения в процедуре подачи документов на поступление как в детские сады, так и в школы. В их числе — электронная подписка на информирование о статусе зачисления ребенка, которую может оформить через «Госуслуги» тот родитель, который изначально подавал соответствующее заявление.