Бывший защитник «Рубина» Старфельт стал чемпионом Шотландии

Бывший защитник «Рубина» Карл Старфельт в составе «Селтика» досрочно стал чемпионом Шотландии.

Клуб из Глазго в 37-м туре сыграл вничью с «Данди Юнайтед» (1:1) и набрал 90 очков в 37 встречах. Таким образом, «Селтик» стал недосягаем для идущего на втором месте «Рейнджерса» (86 очков). Для «кельтов» это чемпионство стало уже 52-м в истории.

Стоит отметить, что шведский защитник сходу стал основным центральным защитником команды. 26-летний швед провел за «Селтик» в нынешнем сезоне 48 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Напомним, Старфельт перешел в шотландский клуб из «Рубина» прошлым летом. За трансфер защитника казанцы получили 5 миллионов евро.

Ранее «Ференцварош», возглавляемый российским наставником Станиславом Черчесовым, стал обладателем кубка Венгрии.