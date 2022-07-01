Бывший тренер «Ак Барса» войдет в тренерский штаб «Спартака»

Бывший тренер «Ак Барса» Нормундс Силиньш войдёт в тренерский штаб Бориса Миронова в московском «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в тренерском штабе «красно-белых» латвийский специалист будет отвечать за общую физическую подготовку.

Напомним, последние три сезона Силиньш проработал в тренерском штабе «Ак Барса». Вместе с ним «барсы» трижды подряд выходили в плей-офф КХЛ, но не добирались до Кубка Гагарина.

Ранее официально стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса».

Помощниками наставника станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.