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Спорт
1 июля 2022  11:23
Дамир Садриев

Бывший тренер «Ак Барса» войдет в тренерский штаб «Спартака»

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Бывший тренер «Ак Барса» Нормундс Силиньш войдёт в тренерский штаб Бориса Миронова в московском «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в тренерском штабе «красно-белых» латвийский специалист будет отвечать за общую физическую подготовку.

Напомним, последние три сезона Силиньш проработал в тренерском штабе «Ак Барса». Вместе с ним «барсы» трижды подряд выходили в плей-офф КХЛ, но не добирались до Кубка Гагарина.

Ранее официально стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса». 

Помощниками наставника станут Юрий Бабенко и Александр БойковАлександр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #хк спартак
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