Предложение Латвии разрешить Украине наносить удары по аэродромам на территории России провоцирует расширение конфликта, а Соединенные Штаты одобряют эту риторику. Об этом заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. <...> Он (глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс — прим. Т-и) призывает к расширению конфликта», — поделился своим мнением публицист.

Робертс предположил, что действия американских властей провоцируют обострение конфликта на Украине, а это в свою очередь увеличивает риск ядерной конфронтации между сверхдержавами.

На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заметил, что властям Украины необходимо разрешить атаковать с помощью западного оружия площадки для запуска ракет и аэродромы, откуда наносятся удары по украинской критической инфраструктуре.

Пол Крейг Робертс работал в администрации Рейгана в 1981-1982 годах, был старшим научным сотрудником Гуверовского института в Стэнфордском университете, занимался журналистикой. С начала 2000-х годов критиковал действия руководства Штатов, в 2016-м обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства.