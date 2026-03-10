news_header_top
Общество 10 марта 2026 17:34

Бывший руководитель Минцифры РТ стал помощником Премьер-министра Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бывший министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин стал помощником Премьер-министра Татарстана на внештатной основе. В этом качестве он включен в состав Межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в республике.

Напомним, сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике Межведомственной комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Новый коллегиальный орган будет заниматься координацией разработки согласованных подходов к формированию и реализации государственной политики в области создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Председателем комиссии стал сам Рустам Минниханов. Его заместителями назначены вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Ответственный секретарь – помощник Раиса РТ Альберт Нафигин.

Экс-министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан

Родился 11 декабря 1981 года в Бавлах.

В 2003 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Прошел ряд программ МВА и повышения квалификации.

Трудовую деятельность начал в 1996 году укладчиком-сортировщиком Бавлинского кирпичного завода. С 2002 по 2003 год работал специалистом I категории Министерства связи Республики Татарстан. В 2003—2007 годах был ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Затем был назначен заместителем генерального директора Центра информационных технологий Республики Татарстан.

В 2008 году начал работать в Аппарате Кабинета Министров РТ в должности начальника отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения, в 2010 году стал заместителем руководителя Аппарата Кабмина РТ, в 2011-м — заместителем руководителя – управляющим делами. Затем 3 года работал помощником президента Республики Татарстан по экономическим вопросам. В 2015 году был назначен сначала руководителем исполкома Альметьевского района, затем — главой Альметьевского района и Альметьевска.

В 2019-2025 годах занимал должность министра информатизации и связи Республики Татарстан, а с сентября этого же года стал министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Кандидат социологических наук.
Награжден медалью «За доблестный труд». Имеет ряд государственных и республиканских наград.

