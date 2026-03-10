Бывший руководитель Минцифры РТ стал помощником Премьер-министра Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бывший министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин стал помощником Премьер-министра Татарстана на внештатной основе. В этом качестве он включен в состав Межведомственной комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в республике.

Напомним, сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании в республике Межведомственной комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Новый коллегиальный орган будет заниматься координацией разработки согласованных подходов к формированию и реализации государственной политики в области создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Председателем комиссии стал сам Рустам Минниханов. Его заместителями назначены вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Ответственный секретарь – помощник Раиса РТ Альберт Нафигин.