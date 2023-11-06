Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев рассказал, когда покинул Россию

Бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, ранее лишенный сана, покинул Россию в День народного единства.

«Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто „судьба диссидента“», — не без иронии и самоиронии написал известный публицист на своей странице в «Живом журнале».

На выложенной Кураевым фотографии с чемоданами заметна надпись на чешском языке. Недавно он рассказал РИА Новости, что скоро покинет РФ и уедет в столицу Чехии Прагу, где собирается работать.

В данном по случаю отъезда интервью изданию «Фонтанка» бывший протодиакон заметил, что разногласия с патриархом Московским и всея Руси Кириллом возникли у него в 2011 году.

«<…> [патриарх] Кирилл стал продавливать внутрицерковный документ об отношении церкви к газетной клевете. Там цитировались жесткие византийские законы о казни богохульников, а я не понимал, зачем в документе XXI века цитировать императора Юстиниана без всяких пояснений», — пояснил он.

Как сообщал «Татар-информ», патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана в апреле 2023 года.