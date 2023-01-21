Бывший подполковник ВС США: Поставки западных танков не помогут Киеву победить

Поставка боевых танков западными странами не поможет Киеву переломить ход боевых действий в свою сторону и победить Россию. Такое мнение в статье для издания 19FortyFive высказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Если говорить прямо, то исход войны Зеленского против России не будет зависеть от того, получит он "Абрамсы" и "Леопарды" или нет, – говорит офицер в отставке. – Как это было с давних времен, войны ведутся – выигрываются или проигрываются – людьми, а не машинами».

Он отмечает, что даже высокотехнологичное оружие Запада не поможет ВСУ вытеснить Россию весной, поскольку танки Leopard, Abrams — это не «чудо-оружие», которое может оказать влияние на ход битвы на поле боя.

Накануне на американской авиабазе Рамтштайн прошла встреча контактной группы по поддержке Украины. По ее итогам новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил, что страны НАТО и сторонники не смогли прийти к общему решению в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 германского производства.