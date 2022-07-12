Бывший наставник «Рубина» Билялетдинов оценил шансы «Рубина» подписать Артема Дзюбу

Шансы «Рубина» подписать полноценный контракт с Артемом Дзюбой оценил бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов. Также он назвал решение Леонида Слуцкого тренировать бывшего форварда сборной России и питерского «Зенита» - PR-ходом.

Сегодня «Рубин» объявил о прибытии Дзюбы в расположение клуба и показал видео с первой тренировки футболиста с основным составом команды.

«Рубин» продолжают рассматривать в качестве команды РПЛ — пусть они и временно выбыли в Первую лигу. Новость о прибытии Дзюбы на сбор «Рубина» — пиар-ход. Хотя если Артём не найдёт приемлемый вариант в РПЛ, то появится в «Рубине». Возможно, задержится в Казани, поможет вернуться клубу в РПЛ. В таком случае на следующий год не надо будет искать команду! Сотрудничество с перспективой», — цитирует Билялетдинова в «Чемпионат».

Команда Леонида Слуцкого в первом туре чемпионата сыграют с московской «Родиной». Матч пройдет на «Ак Барс Арене» 17 июля.

Напомним, что Артем Дзюба покинул питерский «Зенит» в качестве свободного агента, в связи с истечением контракта.