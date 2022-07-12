«Рубин» показал видео первой тренировки Артема Дзюбы в «Рубине»

«Рубин» подтвердил прибытие в расположение клуба бывшего капитана сборной России Артёма Дзюбы и показал видео с первой тренировки футболиста с казанской командой.

На кадрах видно, что Дзюба провел полноценное тренировочное занятие и много шутил с футболистами «Рубина».



Пресс-служба казанского клуба подчеркивает, что речь о подписании контракта не идёт. Форвард просто поддерживает форму у Леонида Слуцкого, пока находится в поиске новой команды.

Ранее на летних сборах «Рубина» можно было заметить Евгения Башкирова и Александра Ташаева, которые также поддерживали свою форму.

Напомним, что Артём Дзюба ушёл этим летом из «Зенита» в качестве свободного агента, проведя в питерском клубе семь лет. За это время нападающий 181 раз вышел на поле и отметился 85-ю забитыми мячами.