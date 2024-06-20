Бывший глава двух районов Казани проиграл кассацию по делу об увольнении

Шестой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность увольнения главы двух районов Казани в связи с утратой доверия, сообщили в надзорном ведомстве. Речь идет о бывшем главе Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Ранее Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск прокурора Республики Татарстан о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и обязал расторгнуть трудовой договор с руководителем двух районов столицы региона.

Ответчик пытался оспорить это решение в Верховном суде Татарстана, но судебная коллегия по гражданским делам отклонила апелляцию.

Не согласившись с вердиктом, бывший чиновник обжаловал его в кассационном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции согласилась с выводами нижестоящих инстанций и оставила предыдущие судебные решения без изменений.

Таким образом, решение об увольнении главы двух районов Казани в связи с утратой доверия вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию в рамках данного судебного процесса.