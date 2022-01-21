Бывший генсек НАТО Робертсон: Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру альянса

В 2002 году Президент России Владимир Путин в шутку предлагал переименовать штаб-квартиру Североатлантического альянса. Об этом рассказал бывший генеральным секретарем НАТО в 1999–2004 годах британский политик Джордж Робертсон в статье, которая вышла в последнем номере журнала Foreign Policy.

Из воспоминаний политика следует, что шутка российского лидера прозвучала на первом заседании Совета Россия — НАТО. При этом она напугала некоторых участников встречи.

Робертсон приводит слова Путина: «Я заметил, г-н генеральный секретарь, что Вы являетесь не только председателем Североатлантического совета, но и председателем Совета Евроатлантического партнерства, а теперь еще и председателем Совета Россия — НАТО. Поэтому предлагаю штаб-квартиру НАТО переименовать в Дом Советов».

Таким образом Президент РФ использовал существующую в русском языке связь между словом «совет» и понятием «советский», а переводчик передал эту игру слов. «Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка. Такой была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничать во многих областях, представляющих взаимный интерес», — констатировал бывший генсек НАТО.

Позднее, констатировал Робертсон, «всё закончилось», хотя и не мгновенно. Отношения между Россией и НАТО стали необратимо ухудшаться после войны 2008 года между Россией и Грузией.

Вместе с тем нынешние претензии российской стороны и лично Президента РФ относительно расширения альянса вызывают удивление у его бывшего генсека. «На всех встречах и беседах, которые у меня были с ним, он (Владимир Путин — прим. Т-и) ни разу не жаловался на расширение НАТО», — пояснил Джордж Робертсон.