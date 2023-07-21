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Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за получение взятки
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Следователи задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Полежаев задержан по подозрению во взятке в особо крупном размере», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил зама из-за проблем с восстановлением жилья после обстрелов.
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