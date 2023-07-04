Белгородский губернатор уволил зама из-за проблем с восстановлением жилья после обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков снял с должности одного из своих заместителей. Причиной стало невыполнение обязанностей, написал глава региона в своем телеграм-канале.

«За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», — написал он.

Накануне Гладков рассказал, что в Шебекино удалось восстановить 72 жилых дома, в том числе три многоквартирных. Однако не все поврежденные здания получится отремонтировать — некоторые будут снесены, а на их месте построены новые.

В Новой Таволжанке в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено 566 жилых домов: 9 многоквартирных и 557 частных. Восстановительные работы уже завершены на 12 ИЖС.