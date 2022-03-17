Бывшего главу IIHF Фазеля привлекут к решению стратегических вопросов развития КХЛ

Бывший глава Международной федерации хоккея Рене Фазель будет привлечен к решению стратегических вопросов развития Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

По словам лиги, разносторонний опыт и мнение Фазеля помогут в решении стратегических вопросы развития лиги.

«Рене Фазель часто бывает в России, и КХЛ регулярно проводит с ним деловые встречи. Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига и в дальнейшем будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ», – говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отстранение национальной команды от участия в Еврохоккейтуре.