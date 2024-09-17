Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали за мошенничество по делу Блиновской

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали за мошенничество в особо крупном размере по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской, сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Как установило следствие, Пашаев в феврале 2024 года заверил мужа блогера Алексея Блиновского, что за солидное финансовое вознаграждение сможет освободить их обоих от юридической ответственности по уже открытому против них уголовному делу.

«Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», — приводятся в сообщении слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

По данным РИА Новости, Эльмана Пашаева задержали в Москве, в настоящее время рассматривается возможность избрания для него меры пресечения. Ранее, в 2020 году, он представлял интересы актера Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом. Во время судебного процесса адвокаты обеих сторон обменивались оскорблениями, что привело к лишению Пашаева и адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского адвокатского статуса. В середине апреля Пашаев рассказал, что почти два года служит в зоне СВО в подразделении, которое занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.