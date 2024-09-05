Бюджет Татарстана получил почти 29 млрд рублей от акцизов с начала года

Фото: пресс-служба Минфина РТ

За восемь месяцев 2024 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан достигли 28,6 млрд. рублей, что составляет 66,6% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Больше всего с января по август консолидированному бюджету РТ принесли акцизы на нефтепродукты — 13,6 млрд рублей. Доходы от акцизов на пиво оказались равны 9,4 млрд рублей, а от акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 3,2 млрд.

Акцизы на алкоголь принесли бюджету республики меньше всего — 2,4 млрд рублей.

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного (как и другие нацпроекты) по поручению Президента РФ Владимира Путина, напомнили в Министерстве финансов РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в консолидированный бюджет Татарстана за семь месяцев поступило 298,6 млрд рублей.