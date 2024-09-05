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Бюджет Татарстана получил почти 29 млрд рублей от акцизов с начала года
За восемь месяцев 2024 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан достигли 28,6 млрд. рублей, что составляет 66,6% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Больше всего с января по август консолидированному бюджету РТ принесли акцизы на нефтепродукты — 13,6 млрд рублей. Доходы от акцизов на пиво оказались равны 9,4 млрд рублей, а от акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 3,2 млрд.
Акцизы на алкоголь принесли бюджету республики меньше всего — 2,4 млрд рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного (как и другие нацпроекты) по поручению Президента РФ Владимира Путина, напомнили в Министерстве финансов РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в консолидированный бюджет Татарстана за семь месяцев поступило 298,6 млрд рублей.
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