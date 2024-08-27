В консолидированный бюджет Татарстана за 7 месяцев поступило 298,6 млрд рублей

За семь месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 298,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра финансов РТ Алла Анфимова. Из этой суммы в бюджет республики поступило 249,8 млрд рублей, в местные бюджеты – 48,8 млрд рублей.

«По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республика Татарстан заняла шестую позицию среди субъектов Российской Федерации (после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области) и лидирует в Приволжском Федеральном округе», - уточнила докладчица.

Налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 93,2 млрд рублей, налог на прибыль принес 90,2 млрд рублей, акцизы – 24,8 млрд рублей. Налогов на совокупный доход поступило 25 млрд рублей, а имущественных налогов – 38,6 млрд. рублей.

Неналоговых доходов поступило в консолидированный бюджет РТ 25,8 млрд. рублей. Из них 20,4 млрд рублей ушло в бюджет республики, 5,4 млрд рублей – в местные бюджеты.