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Бюджет Татарстана получил почти 25 млрд рублей от акцизов с начала года
За семь месяцев 2024 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан достигли 24,8 млрд. рублей, что составляет 57,8% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Больше всего с января по июль консолидированному бюджету РТ принесли акцизы на нефтепродукты — 11,7 млрд рублей. Доходы от акцизов на пиво оказались равны 8,1 млрд рублей, а от акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 2,7 млрд. Акцизы на алкоголь принесли меньше всего — 2,3 млрд рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного (как и другие нацпроекты) по поручению Президента РФ Владимира Путина, напомнили в Министерстве финансов республики.
Начиная с 2026 года доходы с акцизов на алкоголь и сигареты в России предполагается направлять на строительство спортивных сооружений, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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