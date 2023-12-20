Доходы с акцизов на алкоголь и сигареты в РФ пустят на строительство спортсооружений

С 2026 года доходы с акцизов на алкоголь и табачные изделия в России начнут направлять на строительство спортивных сооружений. Представить соответствующие предложения Правительству поручил Президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что средства пойдут на возведение сооружений для занятий массовым спортом, что поможет повысить двигательную активность населения и доступность физической реабилитации. На объектах планируют использовать средства и методы лечебной и адаптивной физической культуры.