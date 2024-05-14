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Бюджет Татарстана получил более 13 млрд рублей от акцизов с начала 2024 года
Часть этих денег потратят на дороги.
За январь-апрель 2024-го в бюджет Татарстана поступило 13,6 млрд рублей от акцизов. Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, это 31,7% от плановых назначений.
Уточняется, что из этой суммы большая часть – это акцизы на нефтепродукты (6,6 млрд рублей). Далее по величине – акцизы на пиво (4,1 млрд), акцизы на алкоголь (1,4 млрд рублей) и акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам (1,5 млрд).
В Минфине РТ отметили, что поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение. Эти доходы потом тратят дорожную деятельность, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета за январь-апрель 2024 года составили 11,6 млрд рублей. Это на 50% больше, чем за тот же период 2023-го.
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