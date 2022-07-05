Бюджет Татарстана направит 800 млн рублей на строительство второй ветки казанского метро
На строительство первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» из бюджета республики будет направлено 800 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации к тендеру, рабочим предстоит соорудить железобетонные конструкции, проложить кабели и гидроизоляцию, а также установить защитный экран под лестничные сходы станции «Дубравная».
В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Заявки на участие в тендере будут приниматься до 11 июля этого года, а 13 июля будет определен подрядчик. Ему предстоит выполнить все работы до 30 ноября 2022 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцам скоро представят концепции интерьеров новых станций метро.