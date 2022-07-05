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Ру Тат
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Строительство
5 июля 2022  12:55
Александр Хевронин

Бюджет Татарстана направит 800 млн рублей на строительство второй ветки казанского метро

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На строительство первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» из бюджета республики будет направлено 800 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации к тендеру, рабочим предстоит соорудить железобетонные конструкции, проложить кабели и гидроизоляцию, а также установить защитный экран под лестничные сходы станции «Дубравная».

В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. 

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 11 июля этого года, а 13 июля будет определен подрядчик. Ему предстоит выполнить все работы до 30 ноября 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцам скоро представят концепции интерьеров новых станций метро.

#казанский метрополитен #госзакупки
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