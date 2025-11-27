news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 27 ноября 2025 10:35

Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

Законопроект о бюджете Татарстана на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов принят во втором и третьем чтениях. Решение было принято сегодня на 16-м заседании Госсовета РТ.

«Совместными усилиями мы разработали сбалансированный документ, который станет надежным фундаментом для дальнейшего процветания нашей республики», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Доходы бюджета республики на 2026 год прогнозируются в объеме 552,2 млрд рублей, расходы – более 566 млрд рублей. Дефицит – 13,8 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2027 год запланированы в сумме 578,9 млрд рублей, расходы – 595,8 млрд рублей. Дефицит – 16,9 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2028 год составят 620,9 млрд рублей, расходы – 639,6 млрд рублей. Дефицит – 18,7 млрд рублей.

Депутаты также приняли во втором и третьем чтениям законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на трехлетней период. Доходы бюджета Фонда ОМС РТ в следующем году запланированы в объеме 101,4 млрд рублей, на 2027 год – 109,4 млрд рублей, на 2028 год – 117,4 млрд рублей. Расходы полностью соответствуют доходам.

В работе заседания принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

читайте также
Татарстан в 2026 году получит из федерального бюджета 50,3 млрд рублей
#бюджет рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025
Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

26 ноября 2025