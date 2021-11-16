Рост зарплат и охрана школ: депутаты планируют вдвое увеличить дефицит бюджета Татарстана

Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сегодня одобрил поправки к бюджету-2022. Дефицит рекомендовано увеличить вдвое – до 24 млрд рублей. С чем связано решение и на что планируют потратить деньги, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сегодня одобрил поправки к бюджету-2022

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Одна поправка влечет за собой еще минимум три-четыре»

В своем выступлении председатель комитета Леонид Якунин напомнил, что законопроект о бюджете был принят в первом чтении на сессии Госсовета РТ 25 октября. Доходы бюджета на следующий год были запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, а дефицит – 10,9 млрд рублей. Поправки к законопроекту принимались до 5 ноября.

«Структура бюджета построена таким образом, что, предлагая изменить какой-то параметр, приходится изменять и промежуточные итоги. В результате одна поправка влечет за собой еще минимум три-четыре поправки», – отметил Якунин.

По его словам, всего на законопроект поступили 532 поправки, и все они были проанализированы. «По ряду поправок и предложений уже сегодня принимаются решения, даны поручения министерствам и ведомствам о проработке вопросов. Например, предложения депутата Лилии Мавриной и председателя ФКЦ Татарстана Андрея Мартьянова о включении в бюджет республики на 2022 год средств на охрану государственных учреждений учтены и средства предусмотрены», – уточнил депутат.

Глава комитета добавил, что в подготовленных Правительством РТ поправках предусмотрены дополнительные средства на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, комплексное развитие сельских территорий, осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, вознаграждение за классное руководство, стимулирование программ жилищного строительства, реализацию программ охраны водных объектов. Ранее эти вопросы поднимались при обсуждении законопроекта в первом чтении.

«Предлагаю прения по данному вопросу не открывать», – заявил Якунин, передав слово министру финансов Татарстана Радику Гайзатуллину. Депутаты его предложение поддержали.

Леонид Якунин (слева): «Структура бюджета построена таким образом, что, предлагая изменить какой-то параметр, приходится изменять и промежуточные итоги» Фото: gossov.tatarstan.ru

Расходы на охрану школ увеличили с 340 млн до 1,1 млрд рублей

Самое большое количество поправок – 498 – поступило от Кабинета Министров Татарстана. Министр финансов представил поправки Правительства РТ, которые условно поделены на четыре блока. «Реальное количество поправок без их дублирования составляет 50», – заметил Радик Гайзатуллин.

Первый блок насчитывает 203 поправки и касается межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом софинансирования со стороны республики.

«Общий объем федеральных средств с учетом поправок на 2022 год составит 54,1 млрд рублей, на 2023 год – 52,4 млрд рублей, на 2024 год – 50,6 млрд рублей», – рассказал докладчик.

По словам Гайзатуллина, софинансирование со стороны республики обеспечивается за счет увеличения расходной части бюджета в 2022 году на 3,2 млрд рублей, в 2023-м – на 2 млрд рублей. «А также перераспределением зарезервированных на эти цели средств бюджета Татарстана по отдельным направлениям», – подчеркнул он.

Во второй блок вошло 115 поправок, он связан с принятием отдельных нормативных правовых актов, увеличением бюджетных ассигнований и перераспределением средств по отдельным расходам бюджета РТ.

«Увеличение расходов бюджета связано с повышением размера минимальной оплаты труда работникам бюджетной сферы на 5,5 млрд рублей ежегодно. Соответствующее постановление Кабинета Министров принято. В связи с ростом числа получателей ежемесячного пособия на детей с 3 до 7 лет – на 2 млрд рублей в 2022 году, на финансирование мероприятий по цифровизации в сумме 1 млрд рублей в связи с объявлением 2022-го Годом цифровизации», – сообщил глава Минфина РТ.

Он добавил, что на охрану государственных учреждений образования частными охранными предприятиями предусмотрено 1,1 млрд рублей. «Ранее в проекте бюджета у нас была учтена сумма в объеме 340 млн рублей на охрану школ первой и второй категорий. Сейчас учтены в разрезе всех муниципалитетов и школы третьей категории», – отметил Гайзатуллин.

По словам Радика Гайзатуллина (слева), доходы бюджета Татарстана на 2022 год составят 300 млрд 32,7 млн рублей, расходы – 324 млрд 46,4 млн рублей Фото: gossov.tatarstan.ru

«Остается 511 поправок, которые мы одобряем»

Поправки, включенные в третий блок, носят редакционно-уточняющий характер. Они не касаются изменения объема доходов и расходов, а связаны с уточнением отдельных кодов бюджетной классификации. Всего их 18, сообщил Радик Гайзатуллин, переходя к четвертому блоку – итоговым поправкам, которых 162.

Так, по словам министра финансов, доходы бюджета Татарстана на 2022 год составят 300 млрд 32,7 млн рублей, расходы – 324 млрд 46,4 млн рублей. Дефицит увеличится и достигнет 24 млрд 13,7 млн рублей. «Увеличение дефицита бюджета связано в том числе с софинансированием федеральных средств, которые поступили», – уточнил докладчик.

Доходы бюджета республики на 2023 год запланированы в объеме 305,6 млрд рублей, расходы – 327,2 млрд рублей, дефицит – 21,6 млрд рублей. Доходы бюджета Татарстана на 2024 год прогнозируются в сумме 312,9 млрд рублей, расходы – 333,8 млрд рублей, дефицит – 20,8 млрд рублей.

«Все поправки носят объективный характер, основываются на проекте федерального бюджета и нормативных правовых актах», – отметил Гайзатуллин.

Поправки Правительства РТ были поддержаны депутатами комитета и будут внесены на ближайшее заседание Госсовета РТ. Кроме того, 13 поправок парламентского комитета, которые носят редакционный характер и не несут изменений в показателях бюджета, также одобрены. А депутат Хафиз Миргалимов свои поправки снял.

Хафиз Миргалимов (крайний справа) свои поправки снял Фото: gossov.tatarstan.ru

«Внесенные депутатом Миргалимовым поправки увеличивают доходы бюджета на 61,6 млрд рублей. Это очень большая сумма. Расходы – на 13,8 млрд рублей. Это в принципе меняет структуру формирования бюджета. Ряд вопросов, которые отразил депутат, уже попали в поправки Правительства республики и будут профинансированы», – пояснил председатель профильного комитета Леонид Якунин.

После этого слово взял Миргалимов, который подтвердил, что некоторые предложения действительно находят отражение в поправках Кабинета Министров.

«Мы прекрасно понимаем, что бюджет напряженный. Те вопросы, которые попали в поправки, взяты из жизни, не просто наши хотелки. После проведенных консультаций с Министерством финансов и в комитете пришли к тому, что некоторые наши предложения, которые находят отражение в поправках Правительства, будут реализованы в следующем году из разных точек финансирования. Будут профинансированы медицинское оборудование и два объекта в разных районах республики. Учитывая это, мы поправки снимаем. Но в течение года, если появятся дополнительные доходы, наверное, некоторые поправки будут учтены», – заявил депутат.

«Прошу только подтвердить письменно, как это требуется. Ваше заявление принимается. По итогам обсуждения получается, что остается 511 поправок, которые мы одобряем», – резюмировал Якунин.

Таким образом, на заседании комитета парламентарии одобрили 511 поправок из 532 внесенных к законопроекту о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru