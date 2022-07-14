На строительство первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов выделено 23,8 млрд рублей

Строительство первого этапа дороги М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа в обход Нижнекамска и Набережных Челнов с возведением моста через Каму обойдется в 23,8 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Согласно документации, 12 млрд из всей суммы будет направлено на строительство моста через Каму длинной 1,3 километра. Строителям предстоит возвести 22 опоры, пять из которых будут находиться в русле реки на глубине до 15 метров. Длина русловой части моста составит 792 метра, высота русловых опор — 50 метров.

Общая протяженность первого этапа составит 26 километров. В проекте контракта говорится, что работы должны быть завершены до 30 октября 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81,4 километра возведут в три этапа.