«Быть на СВО до последнего»: два товарища из Новошешминска служат на передовой

Два года в зоне СВО находятся бойцы из Новошешминского района с позывными Тренер и Рыжий. Андрей и Алексей называют себя двойняшками, потому что родились в один день с разницей в пару часов. С тех пор они всегда вместе: ходили в один садик, учились в одной школе. Получив профессиональное образование, остались жить в родном селе.

Срочную службу ребята прошли в одно время, но Андрей служил в Амурской области (зенитно-ракетные войска), а Алексей — в Воронежской области (мотострелковые войска). В зону СВО призвались в один день два года назад. И тут им посчастливилось служить в одном полку Луганской области, и даже в одном взводе связи. Здесь вместе с ними служат еще двое ребят из Новошешминска — Евгений и Анатолий.

Позывной Тренер Андрей получил по роду своей гражданской деятельности. Так называли и сейчас называют его воспитанники Новошешминской спортивной школы. Такой род деятельности Андрей выбрал не случайно. К спорту его привел отец, работавший учителем физкультуры в школе. Именно спорт привил нынешнему бойцу стойкость, выдержку, умение выбирать стратегию и тактику в несении службы.

На фото: Тренер

С октября прошлого года они постоянно находятся на передовой. Чужие «птички» — грозный враг связистов. А потому научились бойцы их слышать издалека, и ни в коем случае, идя на задание не надевать наушники. Услышав их приближение можно уйти в укрытие — это может быть и посадка, и нора животного.

Андрею однажды не повезло: в очередной выход на поврежденную линию связи они с сослуживцем получили осколочные ранения. От сброшенного с неба снаряда Андрею задело руку, к тому же еще и оглушило, да так, что он на некоторое время потерял координацию.

«Уходить в нужном направлении помог тот же сослуживец, окликнув меня», — рассказал Андрей.

После лечения в госпитале ему дали отпуск, чтобы навестить родителей, жену и многочисленных родных. Конечно же, в числе близких людей для Андрея и семья друга Алексея. Они его встретили как родного сына.

Родители Алексея очень скучают по сыну, не виделись уже больше года. Надеются, что по возвращению в часть Андрея ему могут дать наконец-то отпуск. А у Андрея душа болит: пришло распоряжение направить его в реабилитационный центр, а оттуда он может не попасть в свою часть.

«А как же Лешка, как другие ребята, с которыми „бок о бок“ я иду два года?» — тревожится боец вопросом.

Но у военных приказы не обсуждаются, а потому любое решение командиров он примет как должное.

Алексей получил позывной Рыжий из-за цвета своих волос. По характеру он веселый сам, и умеет в нужную минуту поднять настроение другу.

При всем при этом у Алексея очень серьезная и мужественная профессия. На гражданке он слесарь в нефтяной компании. К любой работе Алексей относится со всей ответственностью, на него можно положиться и в бою.

Его мама рассказывает, что Алексей – мирный парень, он любит природу, очень увлекается рыбалкой. Мечтает приехать в отпуск и посидеть с удочкой у родной реки.

«Но домой не торопится, так как они там из первых уст наслышаны о жестокости нацистов, поэтому утвердились в решении быть на СВО до полного освобождения от нацизма. „Мы там, чтобы они не пришли в наши дома“, — говорит сын. Мы очень волнуемся за своих взрослых сыновей, но время выбрало их, а значит, они должны выполнить свою миссию. Верим в победу и ждем всех домой», — говорит Наталья Валентиновна.

На фото: Рыжий

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Материал подготовлен при участии Ларисы Федоровой.